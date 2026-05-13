岡山県庁 岡山県は、自動車税を2026年6月1日の期限までに納付するよう呼び掛けています。 自動車税は、金融機関やコンビニエンスストアの他、スマートフォンの決済アプリなどを使って自宅などからでも納付できます。 岡山県は5月15日、県庁に啓発の懸垂幕を掲げてさらに納付を呼び掛けたいとしています。