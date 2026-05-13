福岡県嘉麻市の母子生活支援施設に入居していた幼い姉妹が死亡した事件で、警察は長女を殺害した疑いで逮捕した母親を、二女を殺害したとして13日、再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）です。警察によりますと、水沼容疑者はことし3月、福岡県嘉麻市にある母子生活支援施設の入居していた部屋で、二女の三華ちゃん（3）の首を電気コードで絞めつけた上、首