町田DF昌子源がロングスローのスローワーを務めたFC町田ゼルビアの元日本代表DF昌子源の“プレー”が話題になっている。町田は、5月10日にJ1百年構想リーグ第16節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0で下した。フル出場で勝利に貢献した昌子だが、クラブの武器であるロングスローのスローワーを務めたことで注目を集めた。立ち上がりの3分だった。右サイドでスローインを得ると、キャプテンの昌子がタッチラインへ。MF林幸