中東情勢悪化により3月4日に事実上ホルムズ海峡が封鎖されて70日。韓国の貨物船が襲撃と推定される事故に遭うなど安全への懸念が大きくなっているが、下船や帰国を希望する韓国系海運会社所属の船員はまだいないことがわかった。韓国海洋水産部と海運業界などによると、ホルムズ海峡に足止めされている船舶の韓国人船員は158人と集計された。韓国系海運会社の船舶に123人、外資系海運会社の船舶に35人が乗船中だ。国際海上労働協約