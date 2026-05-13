2024年12月に配信開始し話題を呼んだ「外道の歌」の続編となる「外道の歌 SEASON2」がDMM TVにて独占配信中です。人気コミックを実写化した、復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たち。そんな無法者たちに被害者に代わって、制裁を加える男たちがいた。これは2人の復讐者による《外道》の物語。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武こ