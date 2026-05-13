モデルでフルート奏者のCocomi（25）が13日までに自身のインスタグラムを更新。妹で女優、モデルのKoki,（23）の写真を披露した。Cocomiはストーリーズで「撮った」とコメント。Tシャツ姿でデジタルカメラを構える妹・Koki,の写真を披露した。続く投稿では愛犬とともに左に傾き、ピースサインをした自身の写真をアップ。「同じ角度びび」と添えた。父で歌手、俳優の木村拓哉は自身もインスタグラムで、愛犬2匹を抱きかかえ