プロ野球のファーム・リーグは13日、東、中地区と交流戦の合わせて5試合が行われた。東地区のヤクルトはロッテ戦（戸田）に4―1で逆転勝ち。塩見が7回に決勝の2号ソロを放った。先発・高橋は3回2安打1失点で、3番手の育成選手・竹山が1回を1安打無失点で1勝目（2敗）。ロッテは愛斗が2回の先制2号ソロなど2安打。先発の育成選手・森は7回2安打2失点で3敗目（1勝）。日本ハム―楽天戦（鎌ケ谷）は9回裏無死で降雨コールドゲー