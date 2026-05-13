「こじ破り」の手口で50件以上の空き巣を繰り返したとみられる男が逮捕されました。無職の興村禎一容疑者（63）は4月、東京・練馬区の住宅に侵入し、現金約1000円と3300ドル、日本円で52万円相当が入った封筒を盗んだ疑いが持たれています。興村容疑者は、住宅の掃き出し窓をこじ破って侵入する、いわゆる「こじ破り」で盗みを繰り返していたとみられています。興村容疑者は「生活する金に困っていた」などと容疑を認めていて、盗