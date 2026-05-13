◇セ・リーグ巨人―広島（2026年5月13日福井）巨人・泉口友汰内野手が「3番・遊撃」で3試合ぶりに先発出場する。12日に1番を担った平山がコンディションを考慮してベンチ外となったため、「1番・二塁」では浦田俊輔内野手が出場。また、先発マウンドには移籍後初勝利を目指す則本昂大投手が立つ。巨人のスタメンは以下の通り。（二）浦田（中）佐々木（遊）泉口（三）ダルベック（捕）大城（左）キャベッジ（一）増田