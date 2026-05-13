13日の参議院決算委員会において、立憲民主党の吉田忠智議員が地方議会議員のなり手不足問題について質疑を行った。 吉田議員は、「地方議会議員のなり手不足対策は地方自治の根幹を揺るがす深刻な事態となっています」と指摘。2023年度の統一自治体選挙では町村議会議員選挙の30.3％が無投票当選となり、20の町村で定数割れが発生した現状を挙げ、多様な人材の参画を阻む構造的な課題があると言及した。 その背景