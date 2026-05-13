全国的に大気の状態が不安定となり、各地でゲリラ雷雨が発生しています。帰宅の時間帯にかけても警戒が必要です。13日午後2時ごろの山梨・甲府市の映像では、空は黒い雲に覆われ、大粒の雨が降っている様子が確認できます。13日は東北から近畿の広い範囲の山沿いを中心に雨雲が広がり、ゲリラ雷雨が発生しています。福島・須賀川市では、午後1時半ごろまでの1時間に32.5mmの激しい雨が観測されました。また、京都や兵庫では、道路