三菱食品と日清食品は、食品流通のサプライチェーン効率化を目指し「商流」と「物流」のデータ連携による協業を本格始動する。協業の主な取り組みは次の3点。（1）両社が保有する発注計画や物流実績などサプライチェーン関連データを連携し、受発注や需給バランス調整業務の効率化と自動化を推進。（2）両社の倉庫や配送トラックなど物流アセットの相互活用、最適化に向けた検討。（3）製造・卸売・小売を横断したリアルタイムに