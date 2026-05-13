あの「C-130」の民間版…世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」によると、2026年5月10日、中部空港に珍しい飛行機が飛来したと記録されています。4発プロペラ輸送機のロッキードL-100「ハーキュリーズ」です。【画像】えっ…これが中部空港に降臨の「激レア輸送機」ですL-100「ハーキュリーズ」は多くの国で軍用輸送機として用いられているC-130の民生仕様機です。C-130は世界の軍隊で使