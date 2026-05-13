旭食品近畿支社は今期、甲斐（がい）をスローガンに掲げ、「全員が価値を生み、感じ、広げる組織づくり」（福井良臣常務近畿支社長）に取り組む。7日、大阪市のシェラトン都ホテル大阪で開催した近畿旭友会で福井常務が方針を示し?効率化?営業力強化?物流改善?在庫最適化――という4つのテーマを挙げた。大阪と神戸の支店統合については「単なる効率化ではなく、統合したからこその効果を最大限にするのが目標」と説明。物流