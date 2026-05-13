犬が洋服を嫌がる理由 1.洋服を着ることへの違和感 犬は本来、洋服を着ることを必要としていません。洋服を着るという概念がないのです。私たち人間が洋服を着るように、犬には皮膚を守るための被毛が備わっています。 そのため、洋服を着ることそのものに対する違和感があり、嫌がるのです。 また、犬には「オシャレをする」という概念もありません。オシャレとして着せられる洋服には、違和感だけでなく、ストレ