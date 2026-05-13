バンダイナムコエンターテインメントは、サッカーアクションゲーム『キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS』をPlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S向けに8月27日に発売することを発表した。STEAM版は8月28日発売となる。 【画像あり】110体以上のプレイアブルキャラを収録しているのが分かるスクリーンショット 本作は、シリーズ最大級のボリュームと大幅にパワーア