京都ホテルは、ホテルオークラ京都の改装工事を当面の間、延期する。中東情勢の影響などにより、資材の調達環境が不安定になっている状況を踏まえたもの。中期経営計画の売上高などの数値目標は、改装工事に伴う客室の一部売り止めの影響を受ける前提で算出していたことから一旦取り下げ、計画再開時にあらためて検討する。