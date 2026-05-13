けさ、山形県鶴岡市の漁港で８９歳の漁師の男性がうつぶせの状態で海に浮いているのが見つかりました。男性は救助されましたが、その場で死亡が確認されました。 【写真を見る】【現場動画】前日から1人で漁に出ていたか…鶴岡市米子漁港で漁師の89歳男性死亡心肺停止から数時間経過か海に転落したいきさつなど調査中（山形） 消防などによりますと、きょう午前７時ごろ鶴岡市温海の米子漁港で「うつぶせの状態で人が浮いて