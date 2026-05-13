たっぷりのクリームで疲れを癒してもらおうと、全国各地からクリームを使ったスイーツが集まったイベントが、５月１３日から始まっています。どんなスイーツが並んでいるのか取材してきました。ふわっふわのクリームを使った真っ白なスイーツ。ふんわりとしたクリームは、フレッシュチーズとクリームチーズが使われています。ラズベリーの甘酸っぱいジュレとイ