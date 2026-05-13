面識のない男性に暴行を加えてけがをさせたうえ、パソコンなどを購入させ奪ったとして、北海道旭川市に住むモンゴル国籍の技能実習生の男が逮捕・送検されました。強盗致傷の疑いで逮捕・送検されたのは、旭川市に住むモンゴル国籍の技能実習生、バンズラグチ・バヤルマグナイ容疑者です。バンズラグチ容疑者は５月１０日ごろ、面識がない会社員の男性を羽交い絞めにしたり、ナイフで脅したりして軽傷を負わせたうえ、５月１１日、