13日午後4時35分頃、大村市の長崎自動車道上り線（大村IC-東そのぎIC間）を走行中の貸し切りバスの運転手から「リア部分から火が出た」と警察に通報がありました。 警察によりますと、火災に気づいた運転手はバスを路肩に停車し、乗客約30人を一時避難させたということです。 現在のところ、ケガ人は確認されていません。 警察が出火原因を調べています。