言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物語を彩る役者の言葉、食卓で見かける鮮やかなハーブ、そして肌のケアに欠かせない身近なアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ふぱ□□わ□□んヒント：演劇や映画で役者が口にする言葉、乾燥