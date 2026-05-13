俳優の竹内涼真さんは5月13日、自身のInstagramを更新。愛犬の日を祝福し、キスをするラブラブなショットを公開しました。【写真】竹内涼真が愛犬にキス「幸せな写真ありがと」竹内さんは「Today is a day to celebrate our beloved dogs（今日は私たちの愛犬を祝う日です）」「I love you, Nero」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目が、愛犬にキスをしているショットです。竹内さんの表情から愛があふれています。また、ソファでく