14日も大気不安定続く。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■上空の寒気が居座り不安定つづく13日（水）は本州の広い範囲で雷雨となりましたが、14日（木）も、上空の寒気が居座るため、大気の不安定な状態が続くでしょう。日中は日差しの届く所が多いものの、山沿いや内陸を中心に午後は雷雨となりそうです。前日ほどではないものの、局地的に雷を伴って急な強い雨が降る恐れがあります。関東も午後はにわか雨がありそうな