高高度迎撃ミサイルシステム「THAAD」の発射ステーションでC17グローブマスターIII輸送機への搭載準備を進める様子＝2019年2月23日、テキサス州フォートブリス駐屯地/Staff Sgt. Cory D. Payne/AP（CNN）イランでの戦闘が3カ月目に入った。これは中国にとって、米国の戦時における軍事能力を目の当たりにする機会でもあり、敵国が戦争の結果を左右する影響力を持つことを改めて示す例としても役立っている。CNNは中国や台湾のさま