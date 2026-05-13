自社の買収を検討する投資会社に架空の事業実績を示して、株式の譲渡名目で計約16億3千万円を詐取したとして、警視庁捜査2課は13日、詐欺の疑いで、医療関連会社「MTU」（東京都港区）の前社長原拓也容疑者（38）＝渋谷区＝を逮捕した。同課によると、「詐欺と言われることはしていない」と容疑を否認しているという。逮捕容疑は2024年12月〜25年2月、投資会社「J―STAR」（東京都千代田区）に対し、MTUが展開する医療機関向け