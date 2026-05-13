巨人は13日、福井で行われる広島戦を前に平山功太外野手がコンディションを考慮してベンチを外れると発表した。試合前の打撃練習などには参加していた。平山は12日の同戦で「1番・右翼」で先発出場。プロ初となる猛打賞を記録するなど3安打1打点と活躍していた。23年育成ドラフト7位で入団し、4月5日に支配下登録されると、ここまで20試合に出場して打率・267、1本塁打、8打点をマークしていた。