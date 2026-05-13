【モデルプレス＝2026/05/13】モデルのラブリが5月11日までに自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】2児の母・36歳モデル「口元そっくり」娘とのハグショット◆ラブリ、母の日記念で娘と2ショットラブリは「あなたが最初にだいすきもあいしてるよも教えてくれた私の世界で一番一番可愛い子、お花ありがとう」とつづり、写真を複数枚投稿。長女からの似顔絵や手紙、生まれたばかりの娘の写真な