カルビーは、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など計14品のパッケージ仕様を見直すと発表した。商品の安定供給を優先する対応として、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日週以降、順次店頭で切り替えて販売する。同社は公式サイトにて、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安