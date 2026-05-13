【モデルプレス＝2026/05/13】女優の篠田麻里子が5月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】再婚の40歳元AKB「とても綺麗」レイヤーショートヘア姿◆篠田麻里子、レイヤーショートヘア姿を披露篠田は「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました」とつづり、写真を投稿。顎にかからない長さのレイヤーヘアにイメージチェンジした姿を披露