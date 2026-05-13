資料 岡山県矢掛町で「クリームソーダIN矢掛」が5月23日から8月2日まで開かれます。 矢掛町の飲食店などが個性豊かなクリームソーダを販売するイベントで今回で4回目です。過去最多の34店舗が参加します。各店舗でクリームソーダを飲んでスタンプを集めると、オリジナルステッカー（先着1500人）やオリジナルタオル（先着500人）がもらえます。