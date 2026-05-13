◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）広島のスタメンが発表された。野手は前日１２日の同戦（岐阜）と同様。福井出身の玉村はプロ入り後初めて地元でマウンドに上がる。負ければ今季ワーストを更新する借金９。左腕が凱旋登板で今季初白星を狙う。メンバーは以下の通り。１（中）大盛２（二）菊池３（遊）小園４（三）坂倉５（一）モンテロ６（捕）持丸７（右）二俣８（左）田村９（投）玉村