◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で３試合ぶりにスタメン復帰する。ここ２試合、遊撃で出場していた浦田は二塁で先発。吉川がベンチスタートとなった。前日１２日に１番・右翼でプロ初猛打賞の平山はコンディションを考慮してベンチ外となった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（中）佐々木３（遊）泉口４（三）ダルベック５（捕）大城６（左）