テレビ朝日の朝の名コンビが京都“接待旅”に出かける。同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で司会を務める羽鳥慎一アナウンサーを、同番組コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏が京都で接待する様子が、ＢＳ朝日「あなたの知らない京都旅」（月曜・午後９時）で、１８、２５日に放送される。２人での旅番組出演は初めて。玉川氏が京大在学中に６年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなどし