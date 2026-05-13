刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しをめぐり、検察官による不服申し立て（抗告）の「原則禁止」を刑事訴訟法の本則に盛り込んだ改正案を、政府が閣議決定する見通しだと報じられている。こうした状況の下、再審に関わってきた元裁判官や弁護士らは、「証拠開示の問題に手がつけられていない」と課題を指摘する一方、「今ここで法案を出さないと、また数十年変わらない」として、国会審議を通じた修正に期待を寄せた。（弁護士