◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人の平山功太内野手が１３日、広島戦（福井）のベンチ入りメンバーから外れた。前日１２日の広島戦（岐阜）は「１番・右翼」で出場し、プロ初三塁打や適時打を含む３安打を放ちプロ初の猛打賞。右翼の守備ではダイビングキャッチの好守備もみせたが、その際に生じたコンディション面を考慮して、この日はベンチ外となった。この日は福井での試合前練習は一部参加。フリー