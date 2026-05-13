開発中の手元スピーカーとして参考出品された「木聲3(きこえ3)」 デンキョーグループホールディングスは、同社が取り扱うオリジナル製品やパートナー企業の製品を集めたバイヤー向けの「デンキョーグループ2026商談会autumn&winter」を東京都内で開催した。イベントではZEPEAL(ゼピール)ブランドで開発中の手元スピーカー「木聲3(きこえ3)