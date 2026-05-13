クーペと同等の性能を実現ランボルギーニは、同社史上最もパワフルなオープントップモデルとなる、合計出力1080psの新型『フェノメノ・ロードスター』を発表した。【画像】限定生産「フューオフ」シリーズ最新作！ 1080psのオープントップモデル登場【ランボルギーニ・フェノメノ・ロードスターを詳しく見る】全17枚少量生産の「フューオフ」シリーズの最新作であり、生産台数はわずか15台とされている。30台生産予定のクーペ版