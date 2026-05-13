西武は13日、公式サイトで今月5日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）に来場した観客が麻しん（はしか）陽性と診断されたことを伝え、注意喚起を行った。「ベルーナドームでの試合における麻しん（はしか）患者発生に伴う注意喚起について」と題し、「このたび、2026年5月5日(火・祝)福岡ソフトバンクホークス戦を観戦されたお客さまが、医療機関での検査の結果、麻しん(はしか)の陽性であったことが判明いたしましたので、お