人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、きのう12日時点で興収60億1710万8670円を記録した。この成績は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中となっている。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット海外では7週目を迎える中で、インターナショナルの累計興行で528,758,000ドル（約833 億5,8