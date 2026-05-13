高知県の名菓「ミレービスケット」の大容量パックが先月23日から受注停止になっていることがわかりました。イラン情勢の影響で包装資材が6月半ばまで入荷しないためとしています。高知の名菓「ミレービスケット」などを製造・販売する「野村煎豆加工店」によりますと、先月23日から「ミレー超ビッグパック」は受注を停止していて、欠品になっているということです。イラン情勢の影響で包装資材が6月半ばまで入荷しないことが原因で