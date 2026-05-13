お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。「老害」をテーマにトークした。この日はゲストに「オアシズ」大久保佳代子、「ラランド」のサーヤを招き「老害」をテーマに展開。視聴者から寄せられた老害エピソードを再現したVTRに大久保は「分かります。年取ると聴力も弱くなるし視野も狭くなる」と、身体的な衰えも老害化する原因の一つだと分析した