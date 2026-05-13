新茶の季節を迎えた愛知県西尾市で、緑に包まれた寺と古書の博物館を巡る旅へ。歴史ある空間で癒しと学びを体感しながら、五感で楽しむ西尾の魅力に迫ります。 ■緑あふれる癒しの寺 新茶の季節を迎えた愛知県西尾市。鎌倉時代に創建された由緒ある普元寺(ふがんじ)を訪ねます。お寺を身近に感じてほしいという思いから、紅葉を中心にさまざまな木を植え、癒しの空間が広がっています。 男性： 「毎朝散歩