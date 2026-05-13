歌手の華原朋美さんが５月１０日、自身のＸを更新。我が子と過ごした家族旅行の様子を報告しました。【写真を見る】【 華原朋美 】息子との２ショット写真「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」「今のうちにたくさん思い出を」旅行で見せる“母の表情”に反響「素敵な親子」華原さんは「最近は家族で色々なところに出かけています。子どもたちって本当に可愛いですよね」と投稿。さらに、旅館で食事を撮る親子