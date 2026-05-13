三井化学は13日、ナフサ不足で減産しているエチレン生産設備について、7月以降は稼働率が向上する見込みだと明らかにした。中東以外からのナフサの代替調達が進んだため。プラスチックなどエチレンから作られる製品の供給不安緩和につながる可能性がある。決算発表の記者会見で吉田修最高財務責任者（CFO）が明らかにした。三井化学は大阪府と千葉県のエチレン生産設備で減産しており、現在の稼働率は7割を下回るという。北米