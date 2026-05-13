前人未到の二刀流選手として球史に名を残し続けるドジャース・大谷翔平選手（31）の活躍にちなんだ「だるま」が誕生した。日本の伝統工芸品「高崎だるま」と大谷がコラボレーションした「大谷翔平×高崎だるま」がMLBの公式オンラインショップで今月15日から受注販売の受付を開始する。今回、周囲の逆風や幾度の手術に立ち向かってきた大谷の「不屈の精神」と「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教えが共鳴。コラボレーシ