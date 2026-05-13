高市首相（自民党総裁）は１３日の参院本会議で、昨年の党総裁選と今年の衆院選で自身の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道について「一切行っていないと報告を受けている」と改めて否定した。立憲民主党の小西洋之氏の質問に答えた。首相は、動画作成や発信に関し「私の政治団体からの支出はない」と説明した。報道が事実だった場合の責任の取り方を問われると、「仮定の質問に答えることは控