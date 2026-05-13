無許可で船の解体を請け負った疑いで、72歳の男が逮捕されました。神奈川・横浜市の解体業者、渕田俊光容疑者（72）は、2021年7月ごろから2022年にかけて、国や市から許可を得ていないにも関わらず、漁船など5隻の解体を請け負い、あわせて約283万円を受け取った疑いが持たれています。渕田容疑者は船の解体場所として横浜市の港湾局が管理する土地を借りていましたが、2021年から使用料を払っておらず、山下埠頭や本牧ふ頭には約7