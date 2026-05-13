デザインの変更と共に機能面も進化2026年5月5日に富士スピードウェイで開催された「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」の会場で、日産の新型「フェアレディZ」マイナーチェンジ版が公開されました。2026年夏に発売が予定されているこの新しいクルマは、多くのファンの期待に応える形で、伝説的なデザイン要素を現代に蘇らせています。【画像】日本で公開！ 日産「新型フェアレディZ」の実車です！ （30枚以上）今