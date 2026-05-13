24時間いつでも利用できる無人の卓球ジムが名古屋に登場しました。スマホで予約から入退室まで完結し、仕事帰りや深夜でも気軽にプレーできるスタイルが人気です。 ■24時間営業の無人卓球ジム 金山駅から徒歩5分のビル4階にある「スマート卓球ジム 名古屋金山店」（1部屋30分438円～）。卓球台を備えた部屋が2ルームあり、24時間いつでも利用できます。 利用者：「市営や公民館